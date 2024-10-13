Деяким українцям може бути відмовлено у призначенні субсидії. Після виправлення або доповнення даних заяву можна подати повторно. Куди звертатися.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

У разі відмови у субсидії є 14 днів, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел інформації, якщо знайшли помилку у власних документах. Після перевірки оновлених документів Пенсійний фонд може призначити субсидію. Про нове рішення повідомлять додатково.

Зазначається, що для більшості громадян, які отримували житлову субсидію під час опалювального сезону, Пенсійний фонд самостійно проводить розрахунок розміру субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня). Додатково звертатися не потрібно.

Але якщо отримувач хоче внести зміни в інформацію про родину чи майновий стан, то необхідно звернутися до органів ПФУ із відповідними документами.

Відмовлено у призначенні субсидії – що робити та куди звертатися

Куди звертатись для оформлення субсидії?

Наразі діє спрощений механізм звернення за субсидією. Можна подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна з офіційних реєстрах.

Подати звернення для призначення субсидії можна:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України;

через портал електронних послуг (обрати опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу”) або мобільний додаток ПФУ;

через портал “Дія”;

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Ще новини України: Оформити субсидію за спрощеною процедурою: хто і як може це зробити