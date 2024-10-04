Сьогодні багато українців рятуються від війни в інших державах. І іноді виникають нюанси з отриманням допомоги у їх близьких, які знаходяться вдома. Тут розповідаємо про особливості надання державної допомоги на «комуналку». А саме: як призначається субсидія, якщо член родини за кордоном.

Інформацію надав Пенсійний фонд України.

Якщо член родини за кордоном: як призначається субсидія – ТОП-3 актуальних питань

Член домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, чи буде призначено такому домогосподарству житлову субсидію?

При зверненні за призначенням житлової субсидії заявник зазначає, що один з членів домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном понад 60 днів. Така особа для обрахунку субсидії до складу домогосподарства не включається. Тож соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на нього не розраховуються і доходи під час призначення житлової субсидії не враховуються.

Таким чином, житлова субсидія призначається домогосподарству без врахування особи, яка перебуває за кордоном понад 60 днів.

Водночас якщо особи, які звернулися за призначенням субсидії, та не повідомили орган Пенсійного фонду України про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію обчислено з урахуванням цієї людини (і норми та нормативи розраховано, і доходи враховано), то виплата житлової субсидії припиняється, а надміру виплачені кошти повертаються одержувачем.

Чи повинен одержувач житлової субсидії повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон?

Одержувач житлової субсидії протягом 30 днів має повідомити Пенсійний фонд України про факт, який вливає на призначення житлової субсидії, у тому числі про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію (наприклад, з 01.05.2024 до 30.04.2025 – у разі автоматичного призначення або з місяця звернення особи до 30.04.2025).

Отримувачі субсидій на територіях адміністративно-територіальних одиниць Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва мають обов’язок поінформувати про перебування члена домогосподарства, який перебуває за кордоном понад 60 днів, протягом місяця після припинення (скасування) воєнного стану в Україні (пункт 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

Які наслідки можуть бути для одержувача житлової субсидії, якщо він вчасно не повідомив про перебування члена домогосподарства за кордоном?

У разі виявлення органом Пенсійного фонду України факту перебування члена домогосподарства за кордоном у період отримання житлової субсидії, тим домогосподарствам, які мали обов’язок повідомити про такий факт (тобто за виключенням мешканців вищезазначених адміністративно-територіальних одиниць), виплата житлової субсидії припиняється.

У такому випадку житлову субсидію домогосподарству може бути призначено за новим зверненням з початку опалювального або неопалювального сезону.

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