Субсидія у 2024 році – усі причини, коли можуть відмовити у допомозі

Субсидія у 2024 році може стати порятунком для мільйонів українців. Адже тарифи зросли – зокрема, на світло і воду. А фінансовий стан у багатьох родин залишає бажати кращого. Але існує низка причин, через які у наданні субсидії може бути відмовлено. Розповідаємо про це детальніше.

Що таке субсидія

Житлова субсидія — це адресна державна допомога, що надається мешканцям домогосподарств на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Який розмір субсидії у 2024 році

Житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та розміром обов’язкового відсотка платежу. Обов’язковий платіж обчислюється в розрахунку на одну людину та визначається індивідуально для кожної сім’ї. Він залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства.

Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

На які послуги і кому надається субсидія

Субсидію можуть надати на:

абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами;

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами;

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Субсидія у 2024 році – усі причини, коли заявнику можуть відмовити у допомозі

Субсидія не надається, якщо:

загальна площа квартири більше 130 кв. м, житлового будинку — більше 230 кв. м (норма не застосовується до дитбудинків сімейного типу, багатодітних сімей, сімей, де є троє і більше дітей, які перебувають під опікою та піклуванням);

у власності когось із членів родини є транспортний засіб, випущений менше 5 років тому (крім мопеда та причепа);

у власності є більше одного транспортного засобу, випущеного менше 15 років тому (крім мопеда та причепа);

у складі сім’ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної заробітної плати, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);

є борг з оплати послуг ЖКП більше трьох місяців і загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у складі сім’ї є неплатник аліментів (більше трьох місяців);

громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання;

хтось із зареєстрованих членів сім’ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив купівлю на суму понад 50 000 грн (окрім оплати лікування); водночас, у субсидії не повинні відмовити, якщо протягом півроку перед покупкою нового житла було продано інше;

хтось із членів сім’ї купував валюту на загальну суму в 50 000 грн протягом року перед зверненням;

у когось із членів сім’ї є депозит більше 100 000 грн;

у складі сім’ї є власник більш одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях і на лінії зіткнення; такого, що належить на праві спільної сумісної або часткової власності та розташоване в сільській місцевості).

Також можуть відмовити у наданні субсидії, якщо:

є помилки у заяві чи декларації. Якщо у наданих документах є неточності, Пенсійний фонд України має проінформувати про це. На виправлення помилок дається 30 днів, після чого документи можуть ще раз розглянути та призначити субсидію;

подали неповний пакет документів. У такому разі також надається 30 днів, щоб донести необхідні документи.

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