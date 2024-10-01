Оформити субсидію за спрощеною процедурою: хто і як може це зробити

Українці, доходи яких не дозволяють сплачувати комунальні рахунки у повному обсязі, можуть оформити субсидію. Зробити це тепер можна і за спрощеною процедурою. Така опція вже доступна, але не всім. Розповідаємо про це детальніше.

Але спочатку нагадаємо, що отримувачам житлових субсидій розмір виплат на опалювальний сезон Пенсійний фонд перерахує автоматично, з урахуванням тривалості опалювального сезону. Додатково для цього звертатися нікуди не потрібно!

Жодних змін у формулі розрахунку субсидій або в процедурі їх призначення не відбувалось. У Мінсоцполітики запевняють, що коштів, закладених державою у бюджет поточного та наступного – 2025 – років, достатньо, аби допомогу від держави отримали ті, хто її потребує.

Хто може оформити субсидію

Наразі близько 2,8 млн домогосподарств вже користуються житловими субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. А для тих, хто тільки планує скористатися програмою, нагадуємо, що субсидія надається домогосподарству, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж. Такий платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання.

Оформити житлову субсидію може:

одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому випадку до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка ВПО).

за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. У цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Як оформити субсидію у спрощеному порядку і хто може це зробити

Наразі також діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. Людина може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна з офіційних реєстрах.

Спрощене звернення варто подавати тим громадянам, в яких не передбачено за їх життєвими обставинами жодних виключень з правил, тобто співпадає кількість зареєстрованих та фактично проживаючих в житловому приміщенні осіб, працездатні особи працюють і своєчасно сплачуються податки тощо.

Подати спрощене звернення для призначення субсидії (або заяву та декларацію , якщо ви вирішили подати повний пакет документів) можна:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ) ;

через портал електронних послуг (обрати опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу”) або мобільний додаток ПФУ;

через портал Дія (ввівши у пошуку “Заява на субсидію”);

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Коли призначать субсидію

Якщо ви подасте документи у період:

з 1 жовтня до 30 листопада (включно) – субсидія призначається з початку опалювального періоду

починаючи з 1 грудня – з того місяця, в якому відбулось звернення.

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Тож фактично перерахунок відбувається з урахуванням цих дат, адже в цей проміжок є послуга опалення.

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