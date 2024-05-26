В Україні з червня змінять правила призначення субсидій. Кому треба буде подати документи повторно.

Ті, кому виплати продовжували автоматично, тепер мають подати документи.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Пенсійний фонд України.

Зміни передбачають необхідність звернутись до органів Пенсійного фонду України з документами для встановлення права на продовження виплат тих українців, які отримують їх згідно з Постановою № 215.

Це стосуються громадян, які отримують житлову субсидію або пільгу по теперішній час та

були отримувачами житлової субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року та проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій

з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

В Україні змінять правила призначення субсидій з червня – подробиці

Подати заяву та необхідні документи можна в один із зручних способів:

відвідавши найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

надіславши документи поштою на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” або через портал Дія.

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