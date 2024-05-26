В Україні з червня змінять правила призначення субсидій. Кому треба буде подати документи повторно.
Ті, кому виплати продовжували автоматично, тепер мають подати документи.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Пенсійний фонд України.
Зміни передбачають необхідність звернутись до органів Пенсійного фонду України з документами для встановлення права на продовження виплат тих українців, які отримують їх згідно з Постановою № 215.
Це стосуються громадян, які отримують житлову субсидію або пільгу по теперішній час та
- були отримувачами житлової субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року та проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій
- з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.
В Україні змінять правила призначення субсидій з червня – подробиці
Подати заяву та необхідні документи можна в один із зручних способів:
- відвідавши найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;
- через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;
- через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- надіславши документи поштою на адресу органу Фонду;
- онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” або через портал Дія.
Ще новини України: Субсидія на комунальні послуги – в якому випадку її розмір може становити 0,00 грн.