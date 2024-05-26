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Тег:
Економіка
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В Україні змінять правила призначення субсидій з червня – подробиці

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Журналіст
В Україні змінять правила призначення субсидій з червня - подробиці

В Україні з червня змінять правила призначення субсидій. Кому треба буде подати документи повторно.

Ті, кому виплати продовжували автоматично, тепер мають подати документи.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Пенсійний фонд України.

Зміни передбачають необхідність звернутись до органів Пенсійного фонду України з документами для встановлення права на продовження виплат тих українців, які отримують їх згідно з Постановою № 215.

Це стосуються громадян, які отримують житлову субсидію або пільгу по теперішній час та

  • були отримувачами житлової субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року та проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій
  • з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

В Україні змінять правила призначення субсидій з червня – подробиці

В Україні змінять правила призначення субсидій з червня - подробиці

Подати заяву та необхідні документи можна в один із зручних способів:

  • відвідавши найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;
  • через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;
  • через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • надіславши документи поштою на адресу органу Фонду;
  • онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” або через портал Дія.

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