В Україні спростили процес отримання субсидії для ветеранів та їх родин – подробиці

Пенсійний фонд України разом з Міністерством у справах ветеранів України реалізував експериментальний проєкт, який спрощує ветеранам війни, а також їхнім родинам процес отримання субсидії.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ПФУ.

З червня спрощену заяву можна подати на вебпорталі електронних послуг Фонду.

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“Реалізація експериментального проєкту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг спрощує формат та процедуру самого звернення, цифровізує інформацію, необхідну для призначення пільги”, – розповів Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

За його словами, замість двох окремих заяв, за новим проєктом, подається одна спрощена – про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг.

У спрощеній заяві ветерану війни потрібно зазначити значно меншу кількість інформації, ніж це було раніше, адже опрацювання даних здійснюється шляхом інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

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