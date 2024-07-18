Кабмін спростив призначення субсидій, прибравши зайву бюрократію у взаємодії між Пенсійним фондом та ОСББ.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляють “Новини України – НСН”.
Як зазначив Шмигаль, одним із суспільних запитів є ефективна та адресна соціальна допомога.
“Це, зокрема, житлові субсидії. Наразі спрощуємо взаємодію між ОСББ та Пенсійним фондом, який їх нараховує. Прибираємо зайву бюрократію і таким чином пришвидшуємо всі процедури”, – повідомив прем’єр
Поблема з ОСББ
Раніше у Мінсоцполітики заявили, що Частина об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій і пільг. Через це люди можуть не отримати гроші.
Раніше ПФУ створив можливість подання спрощеного звернення за призначенням субсидії на комунальні послуги, коли члену родини треба тільки подати спрощену заяву, а органи Пенсійного фонду самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.
В Україні спростили призначення субсидій – подробиці
Також на порталі електронних послуг ПФУ було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ. Це дозволяє обмінюватися інформацією з надавачами комунальних послуг про послуги, які вони надають конкретній родині, і швидше призначати субсидії.
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Джерело: РБК-Україна.
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