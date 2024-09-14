В Україні оновили перелік територій, жителі яких зможуть отримувати виплати ВПО

В Україні оновлено перелік територій, жителям яких виплачуватимуть грошову допомогу від держави. Хто зможе отримувати виплати ВПО.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Наказом Мінреінтеграції від 22 серпня 2024 року № 251 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється.

Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

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