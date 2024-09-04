В Україні оновили перелік територій, жителі яких зможуть отримувати виплати ВПО. Це території, на яких ведуться (велися) бойові дії або ТОТ.
Оновленоперелдік територій, жителям яких виплачуватимуть грошову допомогу від держави. Кому ще будуть доступні виплати ВПО.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Мінреінтеграції наказом від 29 серпня 2024 року № 264 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.
Наразі вони стосуються Донецької, Запорізької та Харківської областей.
Виплати ВПО – в Україні оновили перелік територій, жителі яких зможуть отримувати допомогу
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.
Сам Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється.
Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
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