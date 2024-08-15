Мешканці прифронтових територій вже можуть безкоштовно заготовляти дрова: як це зробити

Мешканці прифронтових територій вже можуть безкоштовно заготовляти дрова. З 1 серпня 2024 року набула чинності відповідна постанова Кабміну. Розповідаємо про це детальніше.

Отже, з 1 серпня 2024 року набула чинності постанова Кабміну, яка дозволяє жителям прифронтових територій самостійно та безоплатно заготовляти паливну деревину для власних потреб. Нові правила діятимуть на період воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення.

Про це повідомляє Юридичний порадник ВПО.

Як мешканці прифронтових територій можуть безкоштовно заготовляти дрова

Заготовляти дрова можуть мешканці територій, на яких ведуться або велися бойові дії, на період воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Умови заготівлі паливної деревини передбачають низку важливих обмежень та вимог. Збір дозволяється виключно на спеціально відведених ділянках, при цьому можна заготовляти лише порубкові рештки на лісових ділянках усіх видів рубок. Важливо зазначити, що заборонено відокремлювати стовбур дерева від пня, а також використовувати бензо- та електромоторні пили під час заготівлі.

Безпека є ключовим фактором – збір деревини можливий тільки за умов, коли це безпечно, тобто після припинення бойових дій, деокупації території та її розмінування. Географічно збір обмежений територіями, які включені до офіційного Переліку Мінреінтеграції.

Алгоритм самостійної заготівлі дров:

1.Постійні лісокористувачі та власники лісів (наприклад, держлісгоспи) щомісяця до 5-го числа подають на розгляд ради оборони відповідної області перелік лісових ділянок, на яких можливий самостійний збір деревини для побутових потреб домогосподарств, із зазначенням орієнтовного обсягу можливих до збору порубкових решток.

2.Рада оборони відповідної області за результатами розгляду переліку протягом 3-ох календарних днів приймає рішення підтримати/не підтримати здійснення заходів із самостійного збору деревини для побутових потреб домогосподарств в межах області.

У такому рішенні зазначається:

перелік лісових ділянок, в межах яких здійснюватиметься збір порубкових решток,

дні та години, у які здійснюватиметься збір порубкових решток.

3.Міські військові адміністрації/органи місцевого самоврядування інформують населення про таке рішення ради оборони області через медіа або шляхом розміщення оголошення у місцях масового перебування людей, а також на офіційних веб-сайтах постійних лісокористувачів, власників лісів та органів місцевого самоврядування із зазначенням контактних даних уповноважених представників постійних лісокористувачів та/або власників лісів.

4.Збір порубкових решток здійснюється за обов’язкової присутності представника постійного лісокористувача, власника лісів.

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