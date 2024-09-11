Грошова допомога аграріям у 9 областях: розпочався прийом заявок

Грошова допомога аграріям у 9 областях пропонується державою. У державному бюджеті на поточний рік, з розрахунку на 1 гектар угідь передбачено від 1000 до 2000 гривень. Прийом заявок розпочався 10 вересня. Розповідаємо про це детальніше.

10-го вересня 2024 року о 10 годині в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь.

Державні програмні підтримки сьогодні важливі, як ніколи. Особливо для аграріїв на тимчасово окупованих територіях і в зоні активних бойових дій. Адже це не лише про розвиток територій та підтримку цієї галузі – це про продовольчу безпеку воюючої країни, – наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль

Грошова допомога аграріям у 9 областях – хто може отримати

Скористатися державною підтримкою запрошують аграріїв із таких областей:

Дніпропетровської,

Донецької,

Запорізької,

Луганської,

Миколаївської,

Сумської,

Харківської,

Херсонської,

Чернігівської.

Отримувачами бюджетних коштів можуть бути сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми або фізичні особи – підприємці станом на дату подання заявки, які провадять господарську діяльність на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, та для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), зокрема територіях:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Скільки можна отримати

Бюджетні кошти надаються отримувачам на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік, з розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних/ засаджених сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року, зокрема для територій:

можливих бойових дій – 1000 гривень;

активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, – 2000 гривень.

Як надаватиметься допомога

Подання заявок припиняється 25 вересня 2024 року о 18 год. 00 хв. Мінагрополітики опрацьовує зведені відомості, які надійшли від обласних комісій, та з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом здійснює до 1 грудня поточного року пропорційний розподіл бюджетних коштів в розрізі кожного отримувача, який затверджується наказом Мінагрополітики.

Довідково. Підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 886 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 р. № 938).

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