Українцям у Німеччині вирішили змінити умови для отримання грошової допомоги. Йдеться про безробітних мігрантів, які претендують на відповідні виплати.

Йдеться про один із заходів, який при обговоренні ініціативи економічного зростання ухвалила правляча коаліція. Центри зайнятості пропонуватимуть переселенцям з України роботу поблизу місця проживання.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Так, соціальну допомогу з безробіття Bürgergeld, яку у Німеччині нараховують українським біженцям, у майбутньому виплачуватимуть по-новому. Отримувачі повинні будуть погоджуватися працевлаштовуватися на місцях, до яких не треба довго добиратися. Передбачено, що час у дорозі може становити:

до 2,5 години – за тривалості робочого дня менш як шість годин;

до 3 годин на день за тривалості робочого дня більш як шість годин;

Робоче місце також може знаходитися у радіусі 50 кілометрів від місця проживання.

Заплановано скасування податків з оплати понаднормових годин роботи для працівників, які при неповній зайнятості збільшуватимуть свій робочий час. Майбутні заходи детально обговорять під час погодження бюджету в Бундестазі.

У 2023 році Bürgergeld у Німеччині отримували 5,5 мільйона осіб. Йдеться про фінансову підтримку безробітних та малозабезпечених українців. У минулому році її нарахували 707,8 тисячі українців, які мали тимчасовий захист. Вони також отримують кошти у період навчання на інтеграційних курсах.

Варто нагадати, що місцевий уряд наприкінці 2023 року оголосив ініціативу Job-Turbo, яка спрямована на прискорену інтеграцію українських біженців на німецький ринок праці. Заплановано підтримку громадян таким чином, щоб вони мали змогу вивчати німецьку мову паралельно з трудовою діяльністю.

Українцям у Німеччині змінили умови отримання грошової допомоги – деталі

Місцеві політики все частіше закликають позбавити українських переселенців виплат з безробіття, щоб вони активніше шукали роботу. Уряд посилить контроль за нелегальним працевлаштуванням, щоб запобігати зловживанню з отриманням виплат.

Цьогоріч розмір грошової допомоги Bürgergeld становить:

діти до 5 років – 357 євро;

діти 6-13 років – 390 євро;

діти 14-17 років – 471 євро;

дорослі у закладах – 451 євро;

сімейна пара – по 506 євро на особу;

самотні особи/самотні батьки – 563 євро.

Раніше повідомлялося, що канцлер ФРН Олаф Шольц наприкінці червня оголосив про намір уряду підвищити “адресність” виплати соціальної допомоги Bürgergeld.

Також потрібно боротися з нелегальною зайнятістю одержувачів допомоги з безробіття. Ситуацій, коли хтось приховує справжні доходи та одночасно отримує ще й соціальну допомогу, бути не повинно.

Джерело: www.dw.com.

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