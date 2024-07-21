Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

Це рішення набуде чинності з 1 серпня. Таким чином особи із тимчасовим захистом зможуть знайти інше житло після того, як чеська держава практично перестане надавати їм гуманітарне житло вже з 1 вересня.

Зокрема, так звані зараховані суми видатків на житло, які є частиною гуманітарної допомоги біженцям, зростуть до 6000 крон на місяць для вразливих категорій та до 4000 крон для інших. До того ж вже не матиме значення, чи внесено житло, де мешкають біженці, до спеціального реєстру чи ні. Тепер це впливає на розмір суми виплат. В одному домогосподарстві, як і зараз, враховуватимуться до п’яти осіб.

Отже, гуманітарну допомогу зможуть отримувати лише домогосподарства біженців, доходи яких не перевищують прожиткового мінімуму плюс так звані зараховані витрати на житло, які розрахувало Міністерство праці та соціальних питань. До цього додається прожитковий мінімум. Гуманітарна допомога становить різницю між розрахованою таким чином сумою та розміром доходів домогосподарства.

У Чехії збільшать допомогу українцям – які суми виплат

Як зазначається, це менш витратний для чеської держави варіант із двох Мінпраці, які пропонувалися до розгляду. Згідно з розрахунками, після майже повного скасування безкоштовного для біженців, але сплаченого чеською державою житла Міністерство внутрішніх справ заощаджувало б на цьому від 140 до 160 тисяч крон на місяць, проте Міністерство праці, навпаки, потребувало б підвищених виплат біженцям додатково 116,6 мільйона. Таким чином, за рік МВС скоротило свої витрати на 1,68—1,92 мільярда, а МПСП збільшило б свої витрати на 1,4 мільярда крон.

На даний момент Чехія надає працездатним біженцям безкоштовне житло не більше ніж на п’ять місяців, але вразливих. Зокрема, дітей і підлітків до 18 років, студентів, вагітних жінок, людей похилого віку старше 65 років, людей з інвалідністю, осіб, які доглядають їх або осіб, які доглядають дітей до 6 років, – це обмеження не стосується. При цьому з 1 вересня цей термін безкоштовного житла скорочується до 90 днів, причому для всіх – і вразливих також. Отже, ті, хто одержав таке житло більш ніж за 90 днів до 1 вересня, втратять його вже того дня.

Джерело: “Хвиля”

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