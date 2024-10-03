Деяким вразливим категоріям українців видається субсидія на комунальні послуги. Нагадуємо, кому і куди потрібно звертатися для її оформлення.

Для більшості українців, яким призначали субсидію під час неопалювального сезону, Пенсійний фонд здійснить розрахунок самостійно. Самому жодних додаткових дій вчиняти не потрібно.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінсоцполітики.

Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия виплата у неопалювальний сезон дорівнювала 0 грн.

Водночас звернутися із документами до органів ПФУ для розрахунку і призначення субсидій потрібно:

Субсидія на комунальні послуги – кому і куди потрібно звернутися для її призначення

тим, хто раніше не одержував цієї допомоги від держави і планує оформити житлову субсидію вперше;

людям, яким не була призначена субсидія у попередньому періоді через наявну заборгованість (проте її вдалося погасити або реструктуризувати)

Крім того, якщо у вас відбулися зміни у майновому стані чи складі родини, змінився соціальний статус чи перелік житлово-комунальних послуг, потрібно подати до ПФУ інформацію про такі зміни упродовж 30 днів.

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