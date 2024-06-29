Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як відбуватимуться соціальні виплати для українців у 2024-2025 році.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Дениса Шмигіля.

За його словами, усі соціальні платежі, пенсії, субсидії Уряд виплачував, виплачує та буде виплачувати в повному обсязі.

«Важливо, що кожна гривня бюджету, зібрана в Україні, витрачається для наших Сил безпеки й оборони. Тим часом усі соціальні та бюджетні виплати відбуваються завдяки підтримці партнерів», – наголосив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зазначив, що в Уряду є чітке розуміння, як будуть виплачувати соціальну підтримку не лише цього року, але й наступного.

Соціальні виплати для українців – чи будуть на них кошти, розповіли в Уряді

Як ми розповідали раніше, внутрішньо переміщені особи продовжать у липні отримувати державну допомогу на проживання, встановлену в березні. Ті ВПО, яким виплати автоматично продовжили на пів року, та ті, хто подав заяви до кінця квітня, можуть розраховувати на грошові виплати до кінця серпня.

Розмір допомоги на проживання від держави для переселенців не зміниться.

Виплати на місяць складатимуть:

2000 грн. на дорослу людину;

3000 грн. на дитину чи особу з інвалідністю — 3000 гривень.

На виплату допомоги від держави мають право внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у зоні активних чи можливих бойових дій, чи окупованих територіях.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Субсидії в Україні – частина українців можуть не отримати виплати: в чому причина