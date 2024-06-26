Коли будуть виплати ВПО за червень, відповіли сьогодні, у середу 26 червня, у Мінсоцполітики.

Це питання цікавить багатьох, адже велика кількість внутрішньо переміщених осіб не отримала грошей у звичні терміни. Нагадаємо, йдеться про кошти на проживання – 2000 гривень для дорослих і 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю.

Для багатьох ці гроші є єдиним джерелом існування. Ще частина переселенців не уявляє, як без цієї допомоги орендувати житло. Тому наприкінці червня, коли кошти не надійшли на картки вчасно, люди почали серйозно хвилюватися.

Втім, у Мінсоцполітики заспокоюють.

Коли будуть виплати ВПО за червень

Через війну багато українців змушені були залишити свої домівки, тобто стали внутрішньо переміщеними особами. Одним з важливих інструментів їхньої підтримки є допомога на проживання для ВПО, – кажуть у Міністерстві соціальної політики

Тут нагадують, що дані виплати перераховуються поетапно. Тобто частина ВПО отримує гроші щомісяця після 15-го числа (у так званому першому виплатному періоді), а ще частина – після 28-го числа (у другому виплатному періоді).

Тож, якщо ви не отримали кошти у першій половині поточного місяця, вони надійдуть на рахунки – до кінця червня, – запевняють у міністерстві

Тут також кажуть, що видатки на соціальну сферу є пріоритетними для уряду і другими за значимістю після видатків на оборону країни, на неї кошти спрямовуються першочергово.

Тож виплата допомоги на проживання для ВПО відбувається поетапно, – кажуть у Мінсоцполітики

Зазначимо, що існують й інші причини, чому ви могли не отримати виплати.

Деякі ВПО можуть не отримати виплат через неактуальні або невірні дані, відсутність підтвердження статусу або інші причини. У такому випадку потрібно оновити або виправити свої дані в органах соцзахисту.

Детальніше про це ми писали ТУТ.

Також додамо, що віце-прем’єрка України Ірина Верещук нещодавно заявляла: у держбюджет на цей рік закладено 57 млрд гривень на допомогу ВПО!

Тож, за словами Верещук, гроші є і їх має вистачити всім. Більше того, кількість категорій внутрішньо переміщених осіб, які отримують грошову допомогу від держави на оплату житла, має бути розширена.

Верещук повідомила, що вже звернулась до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на виплати.

За її словами, гроші на це у держбюджеті є, і дуже важливо, аби переселенці отримали виплати.

Я проти ідеї, щоб в інший спосіб надавати ВПО ці кошти, гадаю, люди в змозі самі вирішувати, куди витратити гроші від держави, виходячи з власних потреб. 57 млрд гривень, що закладені в бюджеті на цей рік на допомогу ВПО, мають отримати переселенці. Це дуже важливо, – заявила Верещук

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