Якщо ви не отримали виплати ВПО у цьому місяці: що потрібно зробити і знати

У громадській організації « ВПО України » розповіли, що потрібно зробити і знати, якщо ви не отримали виплати ВПО у цьому місяці.

Не отримали виплати ВПО – що робити

Якщо ви не отримали виплати на проживання цього місяця, ось що вам потрібно знати та робити

Перевірка статусу виплат

Перш за все, перевірте статус виплат у своєму кабінеті на порталі «Дія».

Звернення до органу соцзахисту

Якщо ви не знайшли інформацію в «Дії», зверніться до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації. Зробіть письмовий запит з вимогою пояснити причину затримки виплат.

Увага! Письмовий запит важливий, оскільки телефонні звернення не мають юридичної сили.

Причини затримки

Виплати можуть затриматися через технічні проблеми, уточнення даних або інші адміністративні причини.

Категорії, що не отримають виплат

Деякі ВПО можуть не отримати виплат через неактуальні або невірні дані, відсутність підтвердження статусу або інші причини. У такому випадку потрібно оновити або виправити свої дані в органах соцзахисту.

У ГО «ВПО України» нагадують, що Мінсоцполітики запевнило: усі, хто мають отримувати виплати, отримають їх найближчим часом.

Пам’ятайте, що своєчасне звернення до відповідних органів допоможе вирішити проблеми швидше, – кажуть у ГО

Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога фсьо? – через два місяці можуть позбавити виплат ВПО

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг