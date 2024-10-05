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Призначення субсидії – про що важливо повідомити у Пенсійний фонд

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Журналіст
Призначення субсидії - про що важливо повідомити у Пенсійний фонд

Після призначення субсидії можуть змінитися деякі обставини і житлові умови. Про це потрібно повідомити у Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Уряд online.

“Громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, зобов’язаний поінформувати про це орган ПФУ”, – йдеться у повідомленні.

Призначення субсидії – про що важливо повідомити у Пенсійний фонд

Призначення субсидії - про що важливо повідомити у Пенсійний фонд

Перелік важливих обставин, про які треба повідомити у ПФУ

  • зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, їх соціального статусу, зміни у складі сім’ї;
  • зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
  • зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення ОСББ;
  • перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;
  • здійснення одноразової покупки на суму понад 50 тис. грн, а також придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тис. грн;
  • набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа);
  • купівля іноземної валюти, банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн;
  • отримання одноразово доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
  • відкриття депозиту на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн, або придбання ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики) на загальну суму понад 100 тис. грн.

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