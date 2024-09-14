Деяким українцям видаватиметься нова грошова допомога у Польщі. Проект спрямований на допомогу сім’ям з дітьми та передбачає три варіанти виплат.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ZUS.

На сайті Управління соціального страхування в Польщі (ZUS) опублікували інформацію про підготовку нової програми допомоги, яка отримала назву “Aktywny rodzic”. Повідомляється, що проект замінить програму “Сімейний опікунський капітал”, почне працювати вже 1 жовтня 2024 року та допомагатиме батькам дітей віком від 12 до 35 місяців.

І є одразу три варіанти фінансової підтримки сімей.

У першому випадку грошова допомога оформляється на оплату дитячого садка, ясел чи офіційного денного опікуна. Її можуть отримати батьки, які працюють та їм необхідний професійний догляд за дитиною. У такому разі виплати у розмірі до 1500 злотих або 1900 злотих для малюків з інвалідністю приходитимуть на рахунок опікуна або закладу.

Нова грошова допомога у Польщі – хто може отримати до 1900 злотих

Другий варіант, який неофіційно назвали “babciowe”, підійде працюючим батькам, за дітьми яких доглядають близькі родичі. У цьому випадку розмір допомоги становитиме 1500 злотих (або 1900 злотих для дітей з інвалідністю) на місяць.

Є третій варіант. Він пропонує батькам, які самостійно доглядають дитину вдома, виплати по 500 злотих щомісяця протягом двох років. Таку підтримку сім’ї можуть отримати з моменту, як дитині виповниться один рік.

У ZUS впевнені, що цей вид допомоги стане важливим кроком у покращенні фінансової підтримки молодих сімей.

Зазначається, що заявку потрібно подавати лише онлайн. Зробити це можна через мобільний додаток mZUS, на платформі eZUS, на сайті Emp@tia або через електронний банкінг. У ZUS повідомляють, що перші виплати будуть здійснюватися вже у листопаді чи грудні 2024 року.

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