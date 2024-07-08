Надбавка до пенсії видається деяким категоріям українців. Хто може отримати додаткові виплати.

Українські пенсіонери можуть отримати додаткові кошти у вигляді збільшення до своєї пенсії, як підтримку.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на НаПенсії.

Самотні пенсіонери віком від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривень (40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, у 2024 році це 2361 гривня).

Для цього потрібно написати заяву до органів соціального захисту населення або Пенсійного фонду.

Надбавка до пенсії на догляд – хто може отримати доплату

До заяви додаються такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний код.

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