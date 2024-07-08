Надбавка до пенсії видається деяким категоріям українців. Хто може отримати додаткові виплати.
Українські пенсіонери можуть отримати додаткові кошти у вигляді збільшення до своєї пенсії, як підтримку.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на НаПенсії.
Самотні пенсіонери віком від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривень (40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, у 2024 році це 2361 гривня).
Для цього потрібно написати заяву до органів соціального захисту населення або Пенсійного фонду.
Надбавка до пенсії на догляд – хто може отримати доплату
До заяви додаються такі документи:
- висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
- паспорт;
ідентифікаційний код.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг
Ще новини України: Якщо ВПО не отримує виплати: яка ще допомога передбачена для переселенців