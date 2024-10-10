Кому призначатимуть субсидії у 2024 році – ПФУ оновив перелік отримувачів допомоги

Пенсійний фонд України пояснив, як надаються житлові субсидії у 2024 році і хто може їх отримати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ПФУ.

Пенсійний фонд України надав роз’яснення щодо призначення житлових субсидій. Згідно з інформацією, оприлюдненою 9 жовтня 2024 року, право на отримання субсидії мають особи, чий дохід не дозволяє самостійно оплачувати послуги ЖКГ.

На субсидію можуть претендувати як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території країни та проживають у житлових приміщеннях.

ПФУ уточнює, що оформити субсидію може одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а у випадку розділення особових рахунків – кожен, на кого відкрито рахунок. Також право на оформлення мають особи, які фактично проживають у приміщенні на підставі договору оренди або за рішенням суду, навіть якщо вони не зареєстровані.

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Окремо виділяється категорія внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які можуть отримати субсидію без укладеного договору оренди, якщо мають відповідну довідку.

Індивідуальні забудовники, чиї будинки ще не прийняті в експлуатацію, але вже отримують рахунки за комунальні послуги, також мають право на субсидію за умови надання документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою.

Фонд нагадує, що питання надання житлових субсидій регулюється Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

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