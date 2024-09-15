134
Тег:
деДопомога
134

Компенсації за піднайом житла військовими – які суми виплат у 2024 році, хто може отримати

Автор -
Журналіст
Компенсації за піднайом житла військовими – які суми виплат у 2024 році, хто може отримати

В Україні спростили процедуру отримання компенсації за піднайом житла військовими. Які суми виплат и хто має право їх отримувати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Арміяinform”.

Компенсацію переглядають щороку, але у 2023-му суми не змінювалися.

Суми виплат у 2024 році в порівнянні з виплатами, які були торік

За окремим дорученням Міністра оборони, з 1 січня 2024 року встановлено такі розміри компенсації:

  • у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 гривень, якщо порівняти з 2023 роком);
  • в обласних центрах — 3420 гривень (+570 гривень);
  • в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 гривень).

Для військовослужбовців, у яких троє та більше членів сім’ї, суми компенсації зростають у півтора рази.

Компенсації за піднайом житла військовими – які суми виплат у 2024 році, хто може отримати

Компенсації за піднайом житла військовими – які суми виплат у 2024 році, хто може отримати

Хто має право на отримання компенсації за піднайом житла

Офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом,  за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.

Компенсація не виплачується військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Субсидії ВПО на оренду житла спочатку введуть на прифронтових територіях: що відомо

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×