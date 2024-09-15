В Україні спростили процедуру отримання компенсації за піднайом житла військовими. Які суми виплат и хто має право їх отримувати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Арміяinform”.

Компенсацію переглядають щороку, але у 2023-му суми не змінювалися.

Суми виплат у 2024 році в порівнянні з виплатами, які були торік

За окремим дорученням Міністра оборони, з 1 січня 2024 року встановлено такі розміри компенсації:

у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 гривень, якщо порівняти з 2023 роком);

в обласних центрах — 3420 гривень (+570 гривень);

в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 гривень).

Для військовослужбовців, у яких троє та більше членів сім’ї, суми компенсації зростають у півтора рази.

Компенсації за піднайом житла військовими – які суми виплат у 2024 році, хто може отримати

Хто має право на отримання компенсації за піднайом житла

Офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом, за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.

Компенсація не виплачується військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації.

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