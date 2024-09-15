В Україні спростили процедуру отримання компенсації за піднайом житла військовими. Які суми виплат и хто має право їх отримувати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Арміяinform”.
Компенсацію переглядають щороку, але у 2023-му суми не змінювалися.
Суми виплат у 2024 році в порівнянні з виплатами, які були торік
За окремим дорученням Міністра оборони, з 1 січня 2024 року встановлено такі розміри компенсації:
- у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 гривень, якщо порівняти з 2023 роком);
- в обласних центрах — 3420 гривень (+570 гривень);
- в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 гривень).
Для військовослужбовців, у яких троє та більше членів сім’ї, суми компенсації зростають у півтора рази.
Компенсації за піднайом житла військовими – які суми виплат у 2024 році, хто може отримати
Хто має право на отримання компенсації за піднайом житла
Офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом, за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.
Компенсація не виплачується військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації.
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