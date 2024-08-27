Субсидії ВПО на оренду житла спочатку введуть на прифронтових територіях: що відомо

Субсидії ВПО на оренду житла – це давно анонсована програма, на старт якої чекають багато переселенців. Розповідаємо, що про це відомо.

Субсидії ВПО на оренду житла – що відомо і коли впровадять

Актуальну інформацію надав народний депутат України, Голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

За словами Фролова, Мінсоцполітики вже доопроцьовує проект надання переселенцям субсидій на оренду житла шляхом компенсації орендодавцю вартості (або частини вартості) оренди житла, яке винаймає ВПО.

У якому випадку і кому можуть призначити субсидію

Згідно проекту, якщо витрати ВПО на оренду житла становлять більше 30% сукупного доходу сімʼї, буде призначена субсидія таким категоріям переселенців:

перемістилися з окупованих або територій бойових дій;

не мають власного житла;

не є одержувачами допомоги на проживання 2-3 тис грн тощо (список умов не повний).

Надання субсидій буде можливо виключно за умови оформлення договору оренди між орендарем та орендодавцем. Типова угода буде доступна для підписання у відділенні Пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на сайті ПФУ.

Спочатку на прифронтових територіях

Мінсоцполітики вже найближчим часом планує запустити такий пілотний проект. Спочатку реалізація буде запроваджена на прифронтових територіях, адже там проживає найбільше переселенців, – каже нардеп Фролов

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