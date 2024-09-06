На Київщині УВКБ ООН видаватиметься грошова допомога у розмірі 3600 гривень для кожного члена домогосподарства. Хто може подати заявку.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
На Київщині УВКБ ООН проводить реєстрацію постраждалого населення на отримання грошової допомоги
Розмір допомоги становить 3600 грн для кожного члена домогосподарства з розрахунку на 3 місяці.
Подати заявку можуть:
- ВПО протягом 6 місяців з моменту переміщення
- Люди, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії
- Люди, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022 р
Грошова допомога від ООН на Київщині – хто може отримати виплати 3600 гривень
Мобільна група працюватиме:
10 вересня 2024:
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Волинська, 1 (Бучанський р-н),
жива черга, з 10:00 до 15:00
11 вересня 2024:
м. Українка, пл. Т. Шевченка, 1
(Обухівський р-н), жива черга,
з 10:00 до 15:00
12 вересня 2024:
с. Петропавлівська Борщагівка,
пров. Шкільний, 5(Бучанський р-н),
жива черга, з 10:00 до 15:00
Ще новини України: Екстрена грошова допомога до 36 000 грн у восьми областях: хто і як може отримати