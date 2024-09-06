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Грошова допомога від ООН на Київщині – хто може отримати виплати 3600 гривень

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Журналіст
Грошова допомога від ООН на Київщині – хто може отримати виплати 3600 гривень

На Київщині УВКБ ООН видаватиметься грошова допомога у розмірі 3600 гривень для кожного члена домогосподарства. Хто може подати заявку.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

На Київщині УВКБ ООН проводить реєстрацію постраждалого населення на отримання грошової допомоги

Розмір допомоги становить 3600 грн для кожного члена домогосподарства з розрахунку на 3 місяці.

Подати заявку можуть:

  • ВПО протягом 6 місяців з моменту переміщення
  • Люди, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії
  • Люди, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022 р

Грошова допомога від ООН на Київщині – хто може отримати виплати 3600 гривень

Грошова допомога від ООН на Київщині – хто може отримати виплати 3600 гривень

Мобільна група працюватиме:

10 вересня 2024:

с. Петропавлівська Борщагівка,

вул. Волинська, 1 (Бучанський р-н),

жива черга,  з 10:00 до 15:00

11 вересня 2024:

м. Українка, пл. Т. Шевченка, 1

(Обухівський р-н), жива черга,

з 10:00 до 15:00

12 вересня 2024:

с. Петропавлівська Борщагівка,

пров. Шкільний, 5(Бучанський р-н),

жива черга,  з 10:00 до 15:00

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Екстрена грошова допомога до 36 000 грн у восьми областях: хто і як може отримати

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