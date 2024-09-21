Мобільна бригада УВКБ ООН буде здійснювати реєстрацію на Тернопільщіні. Грошова допомога буде видаватись деяким категоріям українців.
Розмір допомоги становить 3600 грн для кожного члена домогосподарства з розрахунку на 3 місяці.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Подати заявку можуть:
- ВПО протягом 6 місяців з моменту переміщення
- Люди, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії
- Люди, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022 р
Грошова допомога для мешканців Тернопільщини – хто може подати заявку
Мобільна група працюватиме:
25 вересня 2024:
м.Теребовля, вул. Князя Василька, 104а
з 12:00 до 16:30
26 вересня 2024:
м. Чортків, вул. Франка, 1
11:00 до 16:00
27 вересня 2024:
м. Тернопіль, вул. Медова, 3
з 09:00 до 15:00.
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