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Грошова допомога для мешканців Тернопільщини – хто може подати заявку

Автор -
Журналіст
Грошова допомога для мешканців Тернопільщини – хто може подати заявку

Мобільна бригада УВКБ ООН буде здійснювати реєстрацію на Тернопільщіні. Грошова допомога буде видаватись деяким категоріям українців.

Розмір допомоги становить 3600 грн для кожного члена домогосподарства з розрахунку на 3 місяці.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Подати заявку можуть:

  • ВПО протягом 6 місяців з моменту переміщення
  • Люди, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії
  • Люди, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022 р

Грошова допомога для мешканців Тернопільщини – хто може подати заявку

Грошова допомога для мешканців Тернопільщини – хто може подати заявку

Мобільна група працюватиме:

25 вересня 2024:

м.Теребовля, вул. Князя Василька, 104а

з 12:00 до 16:30

26 вересня 2024:

м. Чортків, вул. Франка, 1

11:00 до 16:00

27 вересня 2024:

м. Тернопіль, вул. Медова, 3

з 09:00 до 15:00.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Грошова допомога від ООН на Київщині – хто може отримати виплати 3600 гривень

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