Грошова допомога для деяких сімей – як отримати виплати

Грошова допомога видаватиметься для сімей з Мелітополя. Хто може отримати та як зареєструватися.
Сім’ї з Мелітополя, які евакуювалися в Запоріжжі, в яких є дитина з інвалідністю, можуть отримати грошову допомогу. Її надає місцевий Центр захисту та підтримки дітей та сімей.
Про це розповідають «Новини України – НСН»
Хто може отримати фінансову допомогу
Для отримання фінансової підтримки сім’я має відповідати таким критеріям:
- евакуювалася під час повномасштабної війни з міста Мелітополя;
- члени сім’ї мають статус внутрішньо переміщених осіб;
- зареєстровані та проживають у Запоріжжі;
- є дитина з інвалідністю.
Як отримати грошові виплати
Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Щоб отримати грошову підтримку, важливо надати документи, що підтверджують статус ВПО та інвалідність дитини.
Співробітники Центру зв’яжуться з вами та розкажуть про подальші дії.
Джерело: zayava.info
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