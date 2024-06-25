Грошова допомога для деяких сімей – як отримати виплати

Грошова допомога видаватиметься для сімей з Мелітополя. Хто може отримати та як зареєструватися.

Сім’ї з Мелітополя, які евакуювалися в Запоріжжі, в яких є дитина з інвалідністю, можуть отримати грошову допомогу. Її надає місцевий Центр захисту та підтримки дітей та сімей.

Про це розповідають «Новини України – НСН»

Хто може отримати фінансову допомогу

Для отримання фінансової підтримки сім’я має відповідати таким критеріям:

евакуювалася під час повномасштабної війни з міста Мелітополя;

члени сім’ї мають статус внутрішньо переміщених осіб;

зареєстровані та проживають у Запоріжжі;

є дитина з інвалідністю.

Як отримати грошові виплати

Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Щоб отримати грошову підтримку, важливо надати документи, що підтверджують статус ВПО та інвалідність дитини.

Співробітники Центру зв’яжуться з вами та розкажуть про подальші дії.

Джерело: zayava.info

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