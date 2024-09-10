Деякі українці можуть отримати гроші на оренду житла у 2024 році. Як оформити і хто може отримати допомогу.

Карітас Полтава продовжує свою важливу місію допомоги ВПО у 2024 році. В рамках проєкту “Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні” організація відкриває нову можливість для переселенців отримати гроші на оренду житла.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Карітас Полтава.

Програма розрахована на шість місяців і діє у визначених громадах Полтавщини: Полтавській, Миргородській, Коломацькій, Кременчуцькій та Кобеляцькій.

Особлива увага приділяється новоприбулим ВПО, які переїхали до приймаючої громади менше ніж 30 днів тому. Однак, щоб отримати допомогу, заявники повинні належати хоча б до однієї з категорій вразливості. Це можуть бути:

особи з інвалідністю,

люди з важкими захворюваннями,

самотні особи старшого віку (60+),

домогосподарства, що складаються з одного чи двох літніх людей без підтримки рідних.

Також програма охоплює самотніх батьків або опікунів неповнолітніх дітей, багатодітні родини з трьома або більше неповнолітніми дітьми, вагітних жінок та матерів з дітьми до трьох років.

Гроші на оренду житла для ВПО – хто і де може отримати допомогу

Для участі у програмі необхідно надати такі документи:

оригінал паспорта;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО, видану після 24 лютого 2022 року, але не пізніше ніж 30 днів тому;

банківський рахунок IBAN;

документи, що підтверджують критерій вразливості, а також довідку ОК-5 або ОК-7.

Важливо зазначити, що є певні обмеження для участі у програмі. Домогосподарства, які вже отримували аналогічну грошову допомогу від інших організацій, не можуть претендувати на цю підтримку. Крім того, середній місячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 6318 гривень.

Карітас Полтава закликає всіх, хто відповідає критеріям та потребує допомоги, звертатися за додатковою інформацією за телефоном +380503464693.

Організація підкреслює, що ця важлива ініціатива стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, демонструючи міжнародну солідарність у допомозі українцям, постраждалим від війни.

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