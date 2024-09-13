Доплата до пенсії у 2024 році – хто має право на грошову допомогу у 889 грн

Доплата до пенсії буде виплачуватися громадянам похилого віку. Максимальна сума становить 889 грн.
Громадяни похилого віку отримають додаткову грошову допомогу в рамках програми від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соцiальної політики України, передають “Новини України – НСН”.
Хто отримає доплату
Як зазначають у Мінсоцполітики, грошові виплати від ООН нададуть пенсіонерам, які мешкають на територіях активних чи ймовірних бойових дій. Цей захід торкнеться тільки тих, хто отримує мінімальні пенсійні виплати.
Виплату матеріальної допомоги від ВПП ООН надають пенсіонерам, які проживають в небезпечних областях:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
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Серед критеріїв для отримання надбавки:
- пенсія менша за 3,25 тис. гривень;
- громадянин не отримував допомогу від міжнародних організацій/виплат для ВПО після 1.03.2023 року.
Розмір надбавки буде для кожного індивідуальним. Його розраховують як різницю між 3,25 тис. і сумою пенсії. Тобто особа, яка має пенсійну виплату — 3 тис. гривень отримає 250 гривень доплати. А якщо пенсія мінімальна, на рівні 2,361 тис. гривень, то щомісячна доплата становитиме 889 гривень.
Як здійснюватимуть нарахування допомоги
Виплату додаткової грошової допомоги здійснюватимуть:
- на банківську картку шляхом перерахування грошей;
- через відділення АТ “Укрпошта”.
Надбавку від ООН призначать автоматично. Перелік одержувачів визначать залежно від даних, що зафіксовані в реєстрах.
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