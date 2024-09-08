9 вересня стартує реєстрація на грошову допомогу від NRC – подробиці

9 вересня стартує реєстрація на грошову допомогу від NRC (Норвезької ради у справах біженців). Розповідаємо про це детальніше. Найбільше шансів отримати кошти – у мешканців територій активних бойових дій та ВПО з цих територій. Розповідаємо про це детальніше.

У понеділок 9 вересня о 09:00 Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкриває прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги.

Прийом заявок буде тривати 10 днів і завершиться 18 вересня о 17:00. Благодійники просять зауважити, що всі заявки, подані протягом цих 10 днів, будуть оцінюватися однаково. Тому, немає необхідності поспішати з подачею заявки в перший день, адже це може вплинути на стабільність нашої системи.

Зверніть увагу, що подані заявки може бути вибірково обрано для перевірки зі сторони NRC з метою верифікації інформації. Важливо заповнювати форму уважно та коректно.

Реєстрація на грошову допомогу від NRC – у кого більше шансів отримати гроші

NRC є гуманітарною організацією, яка прагне допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Через обмежене фінансування ми, на жаль, благодійники не можуть допомогти всім заявникам. Вони нададуть пріоритет допомозі особам, які проживають у зоні бойових дій або є внутрішньо переміщеними особами з цих зон.

Зазначається, що під час попереднього етапу подачі заявок NRC допомогла понад 76 000 особам, що склало 10% від усіх поданих заявок. Цього разу планують надати допомогу більш ніж 55 000 особам.

Обережно, шахрайство! NRC ніколи не запитує ваші дані кредитної картки, PIN-код або CVV. Гуманітарна допомога є безкоштовною, і від вас ніколи не повинні вимагати оплати за неї. Якщо ви отримаєте будь-яке підозріле повідомлення електронною поштою, смс або в соціальних мережах, не відповідайте на нього. Ви можете перевірити достовірність комунікації, зателефонувавши на гарячу лінію NRC за номером 0 800 302 007.

Який розмір грошової допомоги

Починаючи з листопада 2023 року, гуманітарні організації з надання багатоцільової грошової допомоги в Україні встановили нову суму виплат – 3600 грн на місяць. Кошти виплачуються за три місяці.

Де і як зареєструватися, про що потрібно пам’ятати

Аби зареєструватися на отримання грошової допомоги, слід буде заповнити форму на сайті благодійної організації. Звертаємо увагу, форма з’явиться о 09:00 9 вересня 2024 року!

Подача заявки не означає, що вас автоматично обрано для отримання грошової допомоги. NRC переконується у відповідності для програми і ретельно перевіряє заявки, щоб допомогти найбільш вразливим категоріям населення. Якщо ви раніше отримували грошову допомогу від NRC чи іншої організації, ваша заявка може бути відхилена залежно від вашої поточної ситуації.

Будь ласка, майте на увазі, що будь-які помилки в процесі подання заявки можуть призвести до скасування або затримки її перегляду. Наприклад, серед поширених помилок: ім’я або прізвище, яке вказане неправильно, неповний ідентифікаційний податковий номер (ІПН), неправильно вказаний номер телефону, – звертаються благодійники до громадян

При заповненні заявки необхідно відповісти на всі запитання.

В рамках заявки вам слід надати особисті дані. Ваші дані залишаться в безпеці та будуть доступні лише співробітникам NRC, що беруть участь в процесі перегляду заявок. Дані будуть зберігатися на сервері NRC лише стільки, скільки це необхідно.

Після завершення процесу подання заявки команда NRC опрацює інформацію і прийме рішення щодо заявки протягом 3-4 тижнів. Однак якщо в заявці є помилки, процес може затягнутися.

Важливо! Перед тим як почати процес подачі заявки, переконайтеся, що дозволи GPS на вашому пристрої ввімкнені. В рамках процесу благодійники перевірятимуть ваше місцезнаходження, тому не прийматимуть заявки без дійсної геолокації.

У деяких випадках просять вказати конкретну інформацію (таку як ІПН) для уникнення подвійного отримання допомоги із іншими гуманітарними організаціями. Використання цієї інформації захищено угодою про обмін даними.

Якщо ваша заявка на грошову допомогу успішна, ваші банківські дані будуть передані фінансовим установам, включаючи Raiffeisen Bank, RedRose або Moneygram, для здійснення грошового переказу.

Якщо ваша заявка буде успішною, ви отримаєте повідомлення з персональним ідентифікаційним кодом, який ви зможете використовувати для перевірки статусу вашої заявки. Без цього коду ви не зможете перевірити свій статус, не втрачайте цей код.

Ви можете подати лише одну заявку. Система визначить будь-які дублікати заявок і прийме лише першу заявку. Переконайтеся, що перша заявка не містить помилок.

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