14 фондів, які зараз надають грошову допомогу українцям: список

Грошову допомогу українцям видають різні фонди та організації. Нижче оновлена інформація про такі організації, актуальна станом на серпень 2024 року, основні умови та контакти.

14 фондів, які надають грошову допомогу українцям: список

УВКБ ООН і «Право на захист»

Багатоцільова програма допомоги від УВКБ ООН – це одноразова грошова допомога людям, що виїхали з регіонів, постраждалих від воєнних дій, а також тим, хто повернувся до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону). Розмір допомоги становить 3600 гривень щомісячно на особу протягом 3-х місяців. Інформація про реєстрацію тут

Естонська рада у справах біженців

Наразі програма доступна домогосподарствам пріоритетних районів Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей із низьким рівнем доходу, що належать до вразливих категорій та на момент звернення перебувають у зазначених регіонах. Інформація про реєстрацію тут

Єдність за майбутнє

За багатоцільовою грошовою допомогою можуть звернутися вразливі сім’ї з дітьми віком до 18 років, які знаходяться у складних життєвих обставинах або знаходяться у кризовому стані внаслідок війни і проживають на даний момент у Запорізькій області (Запорізький, Пологівський район), Харківській області (Харківський, Чугуївський, Лозівський, Куп’янський, Ізюмський, Богодухівський, Красноградський райони) чи Донецькій області (Бахмутський, Краматорський, Покровський, Волноваський райони). Інформація про реєстрацію тут

ACTED

Організація дистанційно реєструє на отримання багатоцільової грошової допомоги лише мешканців з певних громад. Щотижня оновлюються локації для реєстрації. Зараз реєстрація доступна для мешканців визначених громад Запорізької, Сумської, Херсонської, Донецької, Харківської, Миколаївської та Чернігівської областей. Інформація про реєстрацію тут.

Право на Захист у межах Консорціуму реагування

Програма діє в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Харківській областях. Інформація про реєстрацію тут:

БФ «Право на захист» за підтримки ГФУ (UHF)

Благодійний Фонд «Право на захист» за підтримки ГФУ (UHF) проводить збір даних для отримання грошової допомоги ВПО на оренду житла у 2024 році у рамках нового проекту допомоги, що реалізується у Вінницькій і Дніпропетровській областях. Інформація про реєстрацію тут.

Естонська рада у справах біженців у рамках Програми екстреної підтримки доступу до засобів для існування

Програма доступна для постраждалих від збройного конфлікту домогосподарств Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Харківської та Черкаської областей.

Подати заявку на фінансову допомогу можуть домогосподарства, що планують або займаються:

птахівництвом,

тваринництвом,

бджільництвом,

рослинництвом та іншими сільськогосподарськими активностями;

виробництвом харчової продукції (випічка, виготовлення напівфабрикатів, хліба, тортів тощо);

наданням послуг (пошив або ремонт одягу, ремесла, будівництво або ремонт, побутові послуги, послуги краси тощо).

Інформація про реєстрацію тут.

Програма CLEAR

В рамках програми надається допомога на оренду житла і допомога на підготовку до зими у певних громадах Чернігівської області. Інформація про реєстрацію тут.

Деполь

Фонд відкрив реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для ВПО Києва та Київської області. Допомогу можуть отримати ті, хто:

переїхав до Києва та Київської області;

має неповнолітніх дітей (термін довідки ВПО до 90 днів);

будь-хто з терміном довідки ВПО до 30 днів;

не отримував грошову допомогу від інших фондів.

Інформація про реєстрацію тут

БФ Благополуччя дітей

Фонд відкрив реєстрацію на отримання грошової допомоги для ВПО-сімей з дітьми у Києві та області. Інформація про реєстрацію тут.

Відповідальні громадяни

Реєстрація на грошову допомогу періодично відкривається для мешканців Донеччини, Харківщини та Дніпропетровщини.

Інформація про реєстрацію тут

Перспектива і Mercy Corps

Багатоцільова грошова допомога буде відкрита для проведення наступного раунду реєстрацій в затверджених районах та громадах Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей. Інформація про реєстрацію тут.

Молодіжний рух

Реєстрація на грошову допомогу періодично відкривається для місцевих мешканців та ВПО Харкова і Запоріжжя.

Інформація про реєстрацію тут: Харків, Запоріжжя

ГО «Відповідальні громадяни» і Mercy Corps

Реєстрація на грошову допомогу періодично відкривається для мешканців окремих громад Донецької та Запорізької областей. Наразі відкрита форма для мешканців Новодонецької громади на Донеччині. Інформація про реєстрацію тут.

Підбірку фондів оприлюднив ресурс to4ka.fun – ми перевірили актуальність даної інформації.

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