Для українців у Німеччині планують переглянути умови надання державної допомоги. Хто може залишитись без виплат.

Генеральний секретар найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз Карстен Ліннеманн виступила за скасування державної допомоги для не працевлаштованих.

Йдеться і про українських біженців, сказала вона в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, передають “Новини України – НСН”.

“У Німеччині шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати”, а отже, їх не можна стимулювати шукати роботу скороченням соціальних виплат. “Необхідно повністю скасувати підтримку базового доходу”, – вважає вона.

Вона сказала, що у багатьох європейських країнах працюють понад 50% українців, а у Німеччині – 25%.

Для українців у Німеччині можуть переглянути державну допомогу – що відомо

Лінеманн вважає, що справа у відсутності стимулів з боку федерального уряду, аби спонукати переселенців з України шукати роботу.

“Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є вигода, то вона пов’язана з чимось натомість. Це стосується і працевлаштування”, – вказала вона.

DPA пише, що федеральний уряд Німеччини хоче зробити правила більш суворими, щоб заохотити одержувачів соціальних виплат працювати. Відмову від роботи та нелегальне працевлаштування пропонують карати скороченням допомоги.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишатися у його країні. Канцлер закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися.

За його словами, “правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів, а працевлаштування також веде до безпеки проживання”.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Виплати ВПО – що змінилося і чого чекати українцям з 1 вересня