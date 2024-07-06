Для того щоб отримати виплати ВПО, переселенці обов’язково повинні відповідати певним критеріям.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Юридичний порадник.

Переселенці можуть отримати продовження виплат ще на 6-місячний період, але для цього вони повинні відповідати певним критеріям.

Чи дадуть виплати на дитину, батьки якої не потрапляють під критерії.

Хто з ВПО може продовжити виплати

Порядок надання допомоги на проживання ВПО визначає критерії, під які має потрапляти сім’я, щоб отримати продовження виплат. А саме:

відповідність “майновим” критеріям (быльше про них за посиланням);

період переміщення (повторного переміщення) повинен бути після 1 січня 2022 р.

сукупний дохід на одного отримувача у сім’ї протягом тримісячного періоду не повинен перевищувати 9 444 грн.

сім’я має відповідати встановленим вимогам.

Чи дадуть виплати ВПО дітям, якщо батьки не відповідають критеріям

Отже, для того, щоб сім’я могла продовжити виплати, усі члени мають відповідати критеріям.

Чи дадуть виплати дітям, якщо батьки не потрапляють під критерії

Діти розглядаються лише в складі сім’ї. Тому, якщо батьки не відповідають критеріям, то виплати не дадуть навіть на дитину.

Винятки становлять тільки діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, а також з важкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, діти, які прибули без супроводу законного представника.

Також важливо, що винятком є ситуація, коли сім’я може отримувати виплати без урахування доходу батька, який з ними не проживає.

Це регламентовано абз.14 п. 3 Порядку надання допомоги на проживання ВПО – до складу сім’ї не включаються особа, яка разом не проживає з отримувачем та не пов’язана з ним спільним побутом. Це має бути підтверджено документально.

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