17 червня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект, згідно якого українці можуть отримати 900 грн на людину. На що можна витратити кошти.

Підписаний президентом України законопроєкт № 11251, передбачає надання книгарням субсидій, а повнолітнім українцям — сертифікатів на безкоштовне придбання книг.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, повідомляють Новини України – НСН.

900 грн на людину: Зеленський підписав закон – на що можна витратити

Згідно закону, українські книгарні можуть розраховувати на спеціальні субсидії, які будуть покривати вартість оренди для приміщення.

Також українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилося 18 років, отримають у мобільному додатку Дія сертифікат на суму 908 гривень. Ці гроші вони зможуть витратити на електронні, паперові, аудіальні книги або книги для осіб з порушенням зору.

«Так, виділенні гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя: і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, і видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 — 2 млн примірників», — зазначила заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук.

Для українців на сертифікати загалом з бюджету виділили 376 млн гривень. Їх будуть надавати з 1 липня 2024 року.

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