Оформити онлайн виплати людям з інвалідністю і батькам дітей з інвалідністю допоможе Портал Дія. З посиланням на Мінсоцполітики розповідаємо, як це зробити.

Хто має право оформити виплати і які суми

Кошти від держави можуть отримати люди з інвалідністю з дитинства та законні представники дітей із інвалідністю (віком до 18 років).

Виплати українцям з інвалідністю з дитинства призначаються на весь час інвалідності.

Для людини з інвалідністю виплати може оформити зокрема:

опікун;

усиновлювач;

батько або матір;

один із батьків-вихователів;

законний представник.

Гроші можуть отримати й іноземці та особи без громадянства зі статусом біженців в Україні.

Які суми?

Виплата надається не менше прожиткового мінімуму: 2361 гривня.

Разом із цим можна отримати надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю. Людина, яка досягла 18 років і має інвалідність теж може отримати надбавку на догляд

Розмір такої підтримки становить від: 2361 до 8044,7 гривень.

Як оформити онлайн виплати людям з інвалідністю – покрокова інструкція

Отже виплати нині можна оформити онлайн за допомогою Порталу Дія, не виходячи з дому.

Як оформити заяву на виплати онлайн:

Натискаємо в Дії «Подати заяву» та проходимо авторизацію;

Зазначаємо, для кого потрібно отримати виплату;

Обираємо вид допомоги, яку необхідно отримати, та спосіб її отримання;

Додаємо скан-копії документів (зображення мають бути чіткими, із видимим текстом та печатками);

Перевіряємо дані, підписуємо заяву електронним підписом або Дія.Підписом та надсилаємо.

Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому електронному кабінеті на порталі Дія.

Як оформити виплати офлайн – куди звертатися

Також оформити виплати можна офлайн, звернувшись до:

уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

ЦНАПу.

Надіслати поштою до: органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Необхідні документи для подання заяви офлайн:

Заповнена заява (зразок тут: https://bit.ly/4cjJ1kp );

Документ, що посвідчує особу заявника;

Копія свідоцтва (з пред’явленням оригіналу) про народження дитини з інвалідністю;

Довідка з місця навчання з відміткою про перебування (чи не перебування) на повному державному утриманні;

Копія рішення суду про усиновлення дитини;

Копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника) (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

Копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

Копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Результат: лист із рішенням щодо призначення виплати надійде поштовим зв’язком.

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