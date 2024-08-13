Оформити онлайн виплати людям з інвалідністю і батькам дітей з інвалідністю допоможе Портал Дія. З посиланням на Мінсоцполітики розповідаємо, як це зробити.
Хто має право оформити виплати і які суми
Кошти від держави можуть отримати люди з інвалідністю з дитинства та законні представники дітей із інвалідністю (віком до 18 років).
Виплати українцям з інвалідністю з дитинства призначаються на весь час інвалідності.
Для людини з інвалідністю виплати може оформити зокрема:
- опікун;
- усиновлювач;
- батько або матір;
- один із батьків-вихователів;
- законний представник.
Гроші можуть отримати й іноземці та особи без громадянства зі статусом біженців в Україні.
Які суми?
Виплата надається не менше прожиткового мінімуму: 2361 гривня.
Разом із цим можна отримати надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю. Людина, яка досягла 18 років і має інвалідність теж може отримати надбавку на догляд
Розмір такої підтримки становить від: 2361 до 8044,7 гривень.
Як оформити онлайн виплати людям з інвалідністю – покрокова інструкція
Отже виплати нині можна оформити онлайн за допомогою Порталу Дія, не виходячи з дому.
Як оформити заяву на виплати онлайн:
- Натискаємо в Дії «Подати заяву» та проходимо авторизацію;
- Зазначаємо, для кого потрібно отримати виплату;
- Обираємо вид допомоги, яку необхідно отримати, та спосіб її отримання;
- Додаємо скан-копії документів (зображення мають бути чіткими, із видимим текстом та печатками);
- Перевіряємо дані, підписуємо заяву електронним підписом або Дія.Підписом та надсилаємо.
- Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому електронному кабінеті на порталі Дія.
Як оформити виплати офлайн – куди звертатися
Також оформити виплати можна офлайн, звернувшись до:
- уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
- ЦНАПу.
- Надіслати поштою до: органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.
Необхідні документи для подання заяви офлайн:
- Заповнена заява (зразок тут: https://bit.ly/4cjJ1kp );
- Документ, що посвідчує особу заявника;
- Копія свідоцтва (з пред’явленням оригіналу) про народження дитини з інвалідністю;
- Довідка з місця навчання з відміткою про перебування (чи не перебування) на повному державному утриманні;
- Копія рішення суду про усиновлення дитини;
- Копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника) (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
- Копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
- Копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).
Результат: лист із рішенням щодо призначення виплати надійде поштовим зв’язком.
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