Сьогодні, через черговий акт тероризму російських окупаційних військ, у Дніпрі потрощено багатоповерхівки і 35 приватних будинків, зруйновані дахи та вибиті вікна.

Як мешканцям Дніпра отримати компенсацію за понівечене житло

Для отримання компенсації збитків усі постраждалі можуть скористатися послугою «єВідновлення».

Аби отримати виплати від держави, необхідно:

подати інформацію про пошкоджене майно (у випадку, якщо така інформація ще не була подана) на порталі чи в застосунку Дія;

відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми (Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ);

подати заяву на компенсацію в Дії.

Аби отримати допомогу від міської ради Дніпра, люди, чиє майно постраждало, можуть звертатися до пункту прийому заяв. Він знаходиться у школі, що поруч з приватним сектором, де стався удар.

Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога від ООН: відновлено реєстрацію і змінено критерії вразливості

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.