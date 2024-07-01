Як мешканцям Дніпра отримати компенсацію за понівечене житло, нагадав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Сьогодні, через черговий акт тероризму російських окупаційних військ, у Дніпрі потрощено багатоповерхівки і 35 приватних будинків, зруйновані дахи та вибиті вікна.
Як мешканцям Дніпра отримати компенсацію за понівечене житло
Для отримання компенсації збитків усі постраждалі можуть скористатися послугою «єВідновлення».
Аби отримати виплати від держави, необхідно:
- подати інформацію про пошкоджене майно (у випадку, якщо така інформація ще не була подана) на порталі чи в застосунку Дія;
- відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми (Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ);
- подати заяву на компенсацію в Дії.
Аби отримати допомогу від міської ради Дніпра, люди, чиє майно постраждало, можуть звертатися до пункту прийому заяв. Він знаходиться у школі, що поруч з приватним сектором, де стався удар.
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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.