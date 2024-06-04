Житло для ВПО: ще 600 сімей зможуть отримати пільговий кредит під 3% на рік

Житло для ВПО – надзвичайно важлива проблема в Україні сьогодні. Адже мільйони переселенців через війну втратили свої домівки. Одним із варіантів, які пропонує держава, є пільгові кредити на отримання житла. Вже 6 червня відбудеться відбір серед ВПО, і визначать 600 отримувачів такого кредиту.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Розповідаємо подробиці.

Ще 600 сімей зможуть отримати пільговий кредит під 3% на рік

6 червня відбудеться черговий відбір серед кандидатів на отримання кредиту за програмою «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб».

У процесі відбору будуть визначені 600 сімей внутрішніх переселенців, які зможуть придбати житло у кредит за найнижчою в Україні ставкою – 3 % на рік. Кредити надаються на строк до 30 років із початковим внеском 6 % від вартості житла.

Пряма трансляція заходу розпочнеться 6 червня о 13:00 на YouTube-каналі. Переможці будуть визначені методом випадкової вибірки із застосуванням програмного забезпечення.

Як отримати кредит на житло для ВПО: деталі

Щоб отримати кредит, заяву необхідно подати особисто, звернувшись до відділення Держмолодьжитла або в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія.

Якщо Ви бажаєте подати Заяву через Портал Дія, перейдіть за посиланням

Якщо Ви бажаєте подати заяву особисто, Вам необхідно заповнити відповідну форму Заяви в письмовому вигляді та звернутися з нею до відділення Держмолодьжитла. Форма Заяви розміщена ТУТ.

Увага!

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву звертає увагу на те, що раніше було здійснено внесення до реєстрового переліку кандидатів на отримання пільгового іпотечного кредиту за рахунок грантових коштів Уряду Німеччини, осіб з реєстрового переліку кандидатів, які станом на 17 травня 2021 року зареєструвалися для отримання кредиту відповідно до поданих заяв та анкет згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

Такі особи були внесені до нового реєстрового переліку кандидатів за мовчазною згодою за умови, що ними не було подано заяву про відмову/заперечення проти перенесення.

У випадку, якщо Вашу заяву внесено до нового реєстрового переліку кандидатів, проте Ви не бажаєте бути кандидатом відповідно до Порядку 451, Вам необхідно особисто звернутися до відділення Держмолодьжитла.

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