Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубенець, передають Новини України – НСН.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі військовослужбовця: хто тепер теж маж право

Кабмін розширив коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема:

закріплено право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;

онуків загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;

дітей, народжених після загибелі (смерті) військовослужбовця.

Також визначене коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) згаданої категорії осіб у разі відсутності особистого розпорядження, а також тих, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги, незалежно від наявності чи відсутності особистого розпорядження.

Встановлений порядок розподілу часток одноразової грошової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу, від отримання своєї частки. Закріплено заборону відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

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