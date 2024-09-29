Грошова допомога від Червоного Хреста мешканцям прифронтових територій: подробиці

Грошова допомога від Червоного Хреста мешканцям прифронтових територій надається з метою підтримати найменш захищені категорії громадян напередодні зими. Благодійники допомагають не тільки грошима. Розповідаємо про це детальніше.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у партнерстві з Мінреінтеграції активно займається підготовкою прифронтових громад до проходження осінньо-зимового періоду. Зокрема, надають допомогу найбільш вразливим верствам населення у віддалених сільських і напівсільських районах уздовж лінії зіткнення або на прикордонних територіях.

Грошова допомога від Червоного Хреста мешканцям прифронтових територій та інші види допомоги

У межах діяльності МКЧХ планується, що цього року:

14 895 домогосподарств отримають грошову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень;

5457 домогосподарствам буде надано понад 11 тисяч тонн паливних брикетів;

1100 домогосподарств будуть забезпечені дровами.

Також 680 сімей отримають від МКЧХ допомогу у вигляді коштів на облаштування житла.

Більш ніж 1300 домогосподарств отримають будівельні матеріали або допомогу в натуральній формі для оперативного ремонту житла до зими.

Мінреінтеграції щиро дякує Міжнародному Комітету Червоного Хреста за підтримку українців на прифронтових територіях, – йдеться у заяві міністерства

Як повідомляє ГО «ВПО України», реєстрація на цю допомогу відбувається безпосередньо в прифронтових громадах. Потрібно звернутися в соціальну службу.

Гаряча лінія міжнародного Комітету Товариства Червоного Хреста: 0 800 300 155.

Звернутися з питаннями до Мінреінтеграції можна: за допомогою вебпорталу гарячої лінії 1548.

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