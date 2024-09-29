1547
Тег:
БлагодійністьдеДопомога
1547

Грошова допомога від Червоного Хреста мешканцям прифронтових територій: подробиці

Автор -
Журналіст
Грошова допомога від Червоного Хреста мешканцям прифронтових територій: подробиці

Грошова допомога від Червоного Хреста мешканцям прифронтових територій надається з метою підтримати найменш захищені категорії громадян напередодні зими. Благодійники допомагають не тільки грошима. Розповідаємо про це детальніше.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у партнерстві з Мінреінтеграції активно займається підготовкою прифронтових громад до проходження осінньо-зимового періоду. Зокрема, надають допомогу найбільш вразливим верствам населення у віддалених сільських і напівсільських районах уздовж лінії зіткнення або на прикордонних територіях.

Грошова допомога від Червоного Хреста мешканцям прифронтових територій та інші види допомоги

Грошова допомога від Червоного Хреста мешканцям прифронтових територій: подробиці

У межах діяльності МКЧХ планується, що цього року:

  • 14 895 домогосподарств отримають грошову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень;
  • 5457 домогосподарствам буде надано понад 11 тисяч тонн паливних брикетів;
  • 1100 домогосподарств будуть забезпечені дровами.
  • Також 680 сімей отримають від МКЧХ допомогу у вигляді коштів на облаштування житла.
  • Більш ніж 1300 домогосподарств отримають будівельні матеріали або допомогу в натуральній формі для оперативного ремонту житла до зими.

Мінреінтеграції щиро дякує Міжнародному Комітету Червоного Хреста за підтримку українців на прифронтових територіях, – йдеться у заяві міністерства

Як повідомляє ГО «ВПО України», реєстрація на цю допомогу відбувається безпосередньо в прифронтових громадах. Потрібно звернутися в соціальну службу.

  • Гаряча лінія міжнародного Комітету Товариства Червоного Хреста: 0 800 300 155.
  • Звернутися з питаннями до Мінреінтеграції можна: за допомогою вебпорталу гарячої лінії 1548.

Можливо, вам також буде цікаво: 3 види грошової допомоги від УВКБ ООН для українців: список

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Схожі публікації

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу