3 види грошової допомоги від УВКБ ООН для українців: список

Станом на сьогодні доступні 3 види грошової допомоги від УВКБ ООН для українців. Розповідаємо про це детальніше.

УВКБ ООН в Україні впроваджує програму надання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб та інших категорій постраждалих від війни людей.

3 види грошової допомоги від УВКБ ООН для українців

Екстрена грошова допомога

Екстрена фінансова підтримка може допомогти родинам, які були змушені покинути свої домівки або будинки яких постраждали від обстрілів.

Грошова допомога на ремонт

Ця програма призначена для людей, житло яких було зруйноване внаслідок російських обстрілів. Вона передбачає фінансову підтримку, що дає змогу людям відремонтувати свої пошкоджені будинки та повернутися до місць постійного проживання.

Багатоцільова грошова допомога

Для багатьох ВПО або інших постраждалих від війни багатоцільова грошова допомога УВКБ ООН забезпечує гнучкість у задоволенні потреб. Адже вона дозволяє самостійно вирішувати, що є пріоритетним у їхній ситуації — від продуктів харчування та одягу до орендної плати й витрат на медичне обслуговування.

Для отримання додаткової інформації про те, як зареєструватися на будь-яку із цих програм, перейдіть за посиланням

Нагадаємо, що 21 серпня 2024 року Мінреінтеграції України та УВКБ ООН підписали Меморандум про підтримку прифронтових громад під час наступного зимового періоду.

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