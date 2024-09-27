Держава не планує виділяти кошти на єВідновлення у 2025 році – ГО «ВПО України»

Держава не планує виділяти кошти на єВідновлення у 2025 році. Фінансування передбачено тільки за рахунок міжнародних партнерів, але сума набагато менша, ніж у цьому році.

Про таке інформує ГО «ВПО України», передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що Нещодавно Уряд подав до Верховної Ради проект бюджету на 2025 рік.

Держава не планує виділяти кошти на єВідновлення у 2025 році

Так ось, фінансування програми єВідновлення з боку держави повністю відсутнє, передбачено лише 500 млн грн грантових коштів від Банку розвитку Ради Європи, – йдеться у повідомленні

Для порівняння – з початку запуску у травні 2023 року на єВідновлення було спрямовано 13,5 млрд грн, тому скорочення фінансування очікується дуже суттєве.

На сьогодні понад 68 тис родин вже отримали компенсації за єВідновленням. За пошкоджене майно, в залежності від категорії держава виплачує до 200 тис грн або 200-500 тис грн. Водночас, на придбання нового житла або відбудову знищеного видаються житлові сертифікати, середня сума якого становить 1,6 млн грн.

Наші співзасновники з колегами Тимчасової комісії з питань ВПО будуть вносити правки до бюджету та вимагати від Уряду знайти кошти і забезпечити належне фінансування програми єВідновлення, яка є вкрай важливою і допомагає постраждалим українцям вирішити житлові проблеми, – кажуть у ГО

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