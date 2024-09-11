Чи враховується допомога 21 000 грн до сукупного доходу сім’ї? Відповідь на це питання офіційно дали у Пенсійному фонді України .

Тут нагадують, що особам, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях у 10-кілометровій зоні від державного кордону з Російською Федерацією або на лінії зіткнення (на момент подання заяви), та/або на територіях активних і можливих бойових дій, у житлових будинках і приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом, виплачується одноразова грошова допомога на опалення в сумі 21 000 грн на домогосподарство в опалювальному сезоні 2024-2025 років.

Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 993).

Чи враховується допомога 21 000 грн до сукупного доходу сім’ї

У пенсійному фонді повідомляють, що отримана грошова допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (абзац 2 пункту 16 зазначеного Порядку).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Грошова допомога мешканцям прифронтових територій: стало відомо, хто в першу чергу отримає 21 тис грн

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