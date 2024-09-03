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Грошова допомога до 36 000 гривень на сім’ю – хто і на що може отримати гроші

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Журналіст
Грошова допомога до 36 000 гривень на сім'ю – хто і на що може отримати гроші

Деяким українцям видаватиметься грошова допомога  до 36 000 гривень на родину. Про кого йдеться.

Деякі категорії українців можуть отримати фінансову допомогу у розмірі до 36 000 гривень для відновлення чи започаткування економічної діяльності.

Програму підтримки реалізує представництво “Естонської ради у справах біженців”, передають “Новини України – НСН”.

Допомогу зможуть отримати домогосподарства, які постраждали від повномасштабної війни.

Проєкт реалізується у таких областях:

  • Кіровоградська;
  • Полтавська
  • Черкаська.

Грант у розмірі 36 тисяч гривень надається сім’ям для створення нових джерел доходу або відновлення зруйнованого бізнесу.

“Домогосподарства із Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей можуть подати заявку, і відібрані домогосподарства отримають грошову допомогу до 36 000 грн з метою започаткування або відновлення економічної діяльності, що покращить їхні засоби існування”, – йдеться у повідомленні.

Грошова допомога до 36 000 гривень на сім’ю – хто і на що може отримати гроші

Грошова допомога до 36 000 гривень на сім'ю – хто і на що може отримати гроші

Пріоритет у наданні допомоги матимуть:

  • неповні сім’ї – самотній батько чи мати з дітьми до 18 років;
  • сім’ї, які з літніх людей;
  • сім’ї, у складі яких є особи з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями;
  • багатодітні сім’ї, сім’ї із вагітними жінками;
  • сім’ї, житло яких постраждало від російських атак;
  • сім’ї, члени яких були поранені чи загинули внаслідок бойових дій.

Для отримання допомоги претендент насамперед має заповнити онлайн-форму, а далі чекати на зворотний зв’язок від представників проєкту. Уточнити інформацію щодо реєстрації на виплати можна на офіційному сайті або за телефоном: +38 073 508 08 39 з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Грошова допомога від УВКБ ООН: хто може її отримати

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