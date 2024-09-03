Деяким українцям видаватиметься грошова допомога до 36 000 гривень на родину. Про кого йдеться.
Деякі категорії українців можуть отримати фінансову допомогу у розмірі до 36 000 гривень для відновлення чи започаткування економічної діяльності.
Програму підтримки реалізує представництво “Естонської ради у справах біженців”, передають “Новини України – НСН”.
Допомогу зможуть отримати домогосподарства, які постраждали від повномасштабної війни.
Проєкт реалізується у таких областях:
- Кіровоградська;
- Полтавська
- Черкаська.
Грант у розмірі 36 тисяч гривень надається сім’ям для створення нових джерел доходу або відновлення зруйнованого бізнесу.
“Домогосподарства із Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей можуть подати заявку, і відібрані домогосподарства отримають грошову допомогу до 36 000 грн з метою започаткування або відновлення економічної діяльності, що покращить їхні засоби існування”, – йдеться у повідомленні.
Грошова допомога до 36 000 гривень на сім’ю – хто і на що може отримати гроші
Пріоритет у наданні допомоги матимуть:
- неповні сім’ї – самотній батько чи мати з дітьми до 18 років;
- сім’ї, які з літніх людей;
- сім’ї, у складі яких є особи з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями;
- багатодітні сім’ї, сім’ї із вагітними жінками;
- сім’ї, житло яких постраждало від російських атак;
- сім’ї, члени яких були поранені чи загинули внаслідок бойових дій.
Для отримання допомоги претендент насамперед має заповнити онлайн-форму, а далі чекати на зворотний зв’язок від представників проєкту. Уточнити інформацію щодо реєстрації на виплати можна на офіційному сайті або за телефоном: +38 073 508 08 39 з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00.
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