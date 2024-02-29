Хтось краде гроші у бажаючих отримати допомогу і направляє їх у благодійний фонд Ярової

Хтось краде кошти у бажаючих отримати допомогу і направляє їх у благодійний фонд Ярової. Про це повідомила сьогодні волонтерка і громадська діячка Дана Ярова, яка відома тим, що багато років допомагає ЗСУ і не тільки. Про ситуацію Дана Ярова написала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Шановні! Я не знаю, хто той Робін Гуд. Але. Якась людина зробила чат-бот ( хибне посилання) як отримати допомогу від Евросоюзу, ООН, будь – яка фінансова допомога. Людина вводить свою картку, ім’я, на кого картка видана, та свій особистий СVV. Після заповнення кошти перераховуються на мій фонд Громадська організація “Мрія дітей України”, – написала волонтерка

Дана Ярова зазначила, що, на підставі заяви до відділення банку та поліції фонд такі кошти повертає людині, у якої їх поцупили.

Окрім того, нею, як Головою ГО, написана заява до Національної поліції Києва.

Волонтерка просить громадян бути уважними, коли вони реєструються на отримання допомоги. А також Дана Ярова звернулася до «робін гудів»

Але дуже прошу, думайте перед тим, як вас просять вказати свій CVV. А від мене особисто прохання до Робін Гуда – ви не спрощуєте моє життя, а ускладнюєте, бо я потім залучена в процес повернення коштів. ГО « Мрія дітей України» ніякого відношення до таких списань не має, – написала Дана Ярова

Вона просить максимально поширити дану інформацію.

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