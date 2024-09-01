Відкрито пункт видачі безкоштовного одягу у Полтаві: адреса і графік роботи

Відкрито пункт видачі безкоштовного одягу у Полтаві для потребуючих. Розповідаємо про це детальніше.
Пункт видачі безкоштовного одягу у Полтаві відкрито силами Республіканського (Громадянського) штабу солідарності за сприяння ТЦ “Злато місто” та Фонду захисту і підтримки талановитих дітей імені А.Кукоби.
Тут видають одяг для дітей і для дорослих.
Пункт видачі безкоштовного одягу у Полтаві: адреса і графік роботи
Знаходяться благодійники за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 29а, Торговий центр “Злато місто” (шукати локацію одягу, там орієнтуватися на синьо-жовту вивіску Республіканського штабу).
Пункт працює щоденно, окрім неділі й понеділка з 12:00 до 18:00.
Телефон гарячої лінії: 0944933417.
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