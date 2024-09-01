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Відкрито пункт видачі безкоштовного одягу у Полтаві: адреса і графік роботи

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Відкрито пункт видачі безкоштовного одягу у Полтаві: адреса і графік роботи

Відкрито пункт видачі безкоштовного одягу у Полтаві для потребуючих. Розповідаємо про це детальніше.

Пункт видачі безкоштовного одягу у Полтаві відкрито силами Республіканського (Громадянського) штабу солідарності за сприяння ТЦ “Злато місто” та Фонду захисту і підтримки талановитих дітей імені А.Кукоби.

Тут видають одяг для дітей і для дорослих.

Пункт видачі безкоштовного одягу у Полтаві: адреса і графік роботи

Знаходяться благодійники за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 29а, Торговий центр “Злато місто” (шукати локацію одягу, там орієнтуватися на синьо-жовту вивіску Республіканського штабу).

Пункт працює щоденно, окрім неділі й понеділка з 12:00 до 18:00.

Телефон гарячої лінії: 0944933417.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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