Благодійною організацією Церкви Спасіянн видаватиметься гуманітарна допомога для ВПО в Полтаві. На зустрічі запрошуються дорослі громадяни.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Церква Спасіння Допомога.

Благодійна організація Церкви Спасіння відкриває видачу гуманітарної допомоги для ВПО які знаходяться в Полтаві. Це вже дев’ятий благодійний потік. Початок 09 вересня 2024 р.

Запрошують на зустрічі з отримання допомоги у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни та одягу.

На ці зустрічі можуть реєструватися тільки ті, хто жодного разу не отримував допомогу від Церкви Спасіння.

Умови отримання допомоги:

Зустрічі будуть регулярними раз на тиждень. У випадку відсутності без попередження такі люди будуть видалені зі списку отримання допомоги.

Пропуск зустрічей 2 рази (без поважних причин) автоматично скасовує участь ВПО у програмі.

Обов’язкова регулярна присутність кожного тижня.

На зустрічі запрошуються тільки дорослі люди.

Формат зустрічей: невеличке спілкування протягом 1 години за чашкою чаю з печивом, після якого проводиться видача продуктових наборів. У вас будуть конкретні модератори (ведучі за столами).

Гуманітарна допомога для ВПО в Полтаві – хто може отримати

Форма для реєстрації:

На 11:00

https://docs.google.com/forms/d/1FUlw3woUNYmNtqfGGnVrdHiMT9YWRIHHjGamfFnVDLo/edit?pli=1

На 14:00

https://docs.google.com/forms/d/1_QQEHsPB6MaUfmvOnTKO8WDT4y26RB29-HZ8wUp1-Tc/edit

Щовівторка 18:00 з дітками 5-15 років

https://docs.google.com/forms/d/1neZuDki9Rhle698ErZvQmf2nr0noKfOsf5XVrjuPVMU/edit

Адреса:

м.Полтава, проспект Миру 24.

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