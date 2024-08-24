Благодійною організацією Церкви Спасіянн видаватиметься гуманітарна допомога для ВПО в Полтаві. На зустрічі запрошуються дорослі громадяни.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Церква Спасіння Допомога.
Благодійна організація Церкви Спасіння відкриває видачу гуманітарної допомоги для ВПО які знаходяться в Полтаві. Це вже дев’ятий благодійний потік. Початок 09 вересня 2024 р.
Запрошують на зустрічі з отримання допомоги у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни та одягу.
На ці зустрічі можуть реєструватися тільки ті, хто жодного разу не отримував допомогу від Церкви Спасіння.
Умови отримання допомоги:
Зустрічі будуть регулярними раз на тиждень. У випадку відсутності без попередження такі люди будуть видалені зі списку отримання допомоги.
Пропуск зустрічей 2 рази (без поважних причин) автоматично скасовує участь ВПО у програмі.
Обов’язкова регулярна присутність кожного тижня.
На зустрічі запрошуються тільки дорослі люди.
Формат зустрічей: невеличке спілкування протягом 1 години за чашкою чаю з печивом, після якого проводиться видача продуктових наборів. У вас будуть конкретні модератори (ведучі за столами).
Гуманітарна допомога для ВПО в Полтаві – хто може отримати
Форма для реєстрації:
На 11:00
https://docs.google.com/forms/d/1FUlw3woUNYmNtqfGGnVrdHiMT9YWRIHHjGamfFnVDLo/edit?pli=1
На 14:00
https://docs.google.com/forms/d/1_QQEHsPB6MaUfmvOnTKO8WDT4y26RB29-HZ8wUp1-Tc/edit
Щовівторка 18:00 з дітками 5-15 років
https://docs.google.com/forms/d/1neZuDki9Rhle698ErZvQmf2nr0noKfOsf5XVrjuPVMU/edit
Адреса:
м.Полтава, проспект Миру 24.
Ще новини України: Гуманітарна допомога на Донеччині: хто і як може отримати гігієнічні набори