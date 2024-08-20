ГО “Територія Добра Поділля” видаватиме новий одяг для дітей у Хмельницькому. Хто і як може подати заявку.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ГО “Територія Добра Поділля”

Одяг для дівчат віком від 1 до 7 років можуть отримати ВПО,багатодітні родини та ті,хто опинився в складних обставинах.

Видача нового одягу для дітей у Хмельницькому – як подати заявку

Видача одягу здійснюватиметься в середу, 21 серпня, з 11:00 до 13:00 за адресою:

м.Хмельницький вул. М. Мазура 18/2

Попередньо необхідно зареєструватись за Гугл-формою.

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