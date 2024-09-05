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Видача нового дитячого одягу від ЮНІСЕФ у Харкові – хто і коли може отримати

Автор -
Журналіст
Видача нового дитячого одягу від ЮНІСЕФ у Харкові – хто і коли може отримати

Гуманітарний штаб “Родинний фонд” запрошує отримати новий дитячий одяг від ЮНІСЕФ у Харкові.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога..

Про допомогу

В наявності є новий одяг для дітей:

  • до 3 місяців
  • до 12 місяці
  • до 2-3 років

Видача нового дитячого одягу від ЮНІСЕФ у Харкові – хто і коли може отримати

Видача нового дитячого одягу від ЮНІСЕФ у Харкові – хто і коли може отримати

Обов’язкові умови отримання допомоги:

  • наявність оригіналу паспорту та РНОКПП одного з батьків
  • наявність оригіналу чи копії свідоцтва про народження дитини
  • документи підтверджуючий приналежність до вразливої категорії населення: ВПО чи багатодітна родина

Видача допомоги відбудеться 06 вересня з 11.00 до 16.00

Адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 17.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Хто і як може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН – критерії оновлено

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