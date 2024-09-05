Гуманітарний штаб “Родинний фонд” запрошує отримати новий дитячий одяг від ЮНІСЕФ у Харкові.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога..
Про допомогу
В наявності є новий одяг для дітей:
- до 3 місяців
- до 12 місяці
- до 2-3 років
Видача нового дитячого одягу від ЮНІСЕФ у Харкові – хто і коли може отримати
Обов’язкові умови отримання допомоги:
- наявність оригіналу паспорту та РНОКПП одного з батьків
- наявність оригіналу чи копії свідоцтва про народження дитини
- документи підтверджуючий приналежність до вразливої категорії населення: ВПО чи багатодітна родина
Видача допомоги відбудеться 06 вересня з 11.00 до 16.00
Адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 17.
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