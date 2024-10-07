ВПО та місцевим мешканцям на Запоріжжі видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді одягу. Як отримати.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога.
Повідомляється, що для потребуючих у Запоріжжі видаватимуть одяг від волонтерського центру від команди волонтерів “Пелюсток 2.0”
«Отримати допомогу можуть ВПО та місцеві мешканці, що постраждали внаслідок війни та потребують допомоги. Видача відбувається за живою чергою.
Волонтери запрошують по 5-6 людей, коли вони виходять заходять інші. Дуже багато речей на дорослих. Хто має потребу – приходьте та обирайте одяг для себе. При собі майте документ, що посвідчує особу», – йдеться в повідомленні.
Гуманітарна допомога у Запоріжжі для ВПО та місцевих мешканців – що і як можна отримати
Видача буде відбуватися 8 та 9 жовтня з 13:00 до 15:00 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Поштова 1, волонтерський центр “Пелюсток 2.0”.
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