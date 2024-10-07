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Гуманітарна допомога у Запоріжжі для ВПО та місцевих мешканців – що і як можна отримати

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Гуманітарна допомога у Запоріжжі для ВПО та місцевих мешканців – що і як можна отримати

ВПО та місцевим мешканцям на Запоріжжі видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді одягу. Як отримати.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога.

Повідомляється, що для потребуючих у Запоріжжі видаватимуть одяг від волонтерського центру від команди волонтерів “Пелюсток 2.0”

«Отримати допомогу можуть ВПО та місцеві мешканці, що постраждали внаслідок війни та потребують допомоги. Видача відбувається за живою чергою.

Волонтери запрошують по 5-6 людей, коли вони виходять заходять інші. Дуже багато речей на дорослих. Хто має потребу – приходьте та обирайте одяг для себе. При собі майте документ, що посвідчує особу», – йдеться в повідомленні.

Гуманітарна допомога у Запоріжжі для ВПО та місцевих мешканців – що і як можна отримати

Гуманітарна допомога у Запоріжжі для ВПО та місцевих мешканців – що і як можна отримати

Видача буде відбуватися 8 та 9 жовтня з 13:00 до 15:00 за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Поштова 1, волонтерський центр “Пелюсток 2.0”.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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