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Гуманітарна допомога у Харкові – хто може отримати

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Журналіст
Гуманітарна допомога у Харкові – хто може отримати

У Харкові видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді зимового одягу. Де можна отримати допомогу.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

У Харкові здійснюється видача зимового одягу від БО “БФ “Овід України ”

Повідомляється, що БО “БФ “Овід України ” отримали багато зимового одягу.Чекають малозабезпечених людей в Хабі” Слобідський “.

Працюють понеділок, середа та п’ятниця з 12-15.

Гуманітарна допомога у Харкові – хто може отримати

Гуманітарна допомога у Харкові – хто може отримати

Де отримати допомогу

Допомогу можна отримати в бомбосховищі за адресою:

прт. Героїв Харкова,257

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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