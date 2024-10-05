У Харкові видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді зимового одягу. Де можна отримати допомогу.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
У Харкові здійснюється видача зимового одягу від БО “БФ “Овід України ”
Повідомляється, що БО “БФ “Овід України ” отримали багато зимового одягу.Чекають малозабезпечених людей в Хабі” Слобідський “.
Працюють понеділок, середа та п’ятниця з 12-15.
Гуманітарна допомога у Харкові – хто може отримати
Де отримати допомогу
Допомогу можна отримати в бомбосховищі за адресою:
прт. Героїв Харкова,257
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