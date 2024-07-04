ГО «Територія Добра Поділля» буде видаватися гуманітарна допомога у вигляді одягу для деяких категорій населення у Хмельницькому. Як зареєструватися, щоб отримати допомогу.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ГО “Територія Лрбра Поділля”.

ГО «Територія Добра Поділля» повідомляє про оновлення асортименту одягу. Організація запрошує внутрішньо переміщених осіб, майбутніх матусь, багатодітні родини та усіх, хто опинився у складній життєвій ситуації на безкоштовну видачу одягу.

В наявності є одяг для дорослих та дітей віком від 0 до 13 років.

Гуманітарна допомога для деяких категорій українців у Хмельницькому – хто може отримати, як зареєструватись

Як отримати допомогу

Для того, щоб отримати одяг, необхідно попередньо зареєструватись за посиланням.

Видача відбуватиметься 5 липня з 11.00 до 13.00 за адресою:м.Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 6.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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