ГО «Територія Добра Поділля» буде видаватися гуманітарна допомога у вигляді одягу для деяких категорій населення у Хмельницькому. Як зареєструватися, щоб отримати допомогу.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ГО “Територія Лрбра Поділля”.
ГО «Територія Добра Поділля» повідомляє про оновлення асортименту одягу. Організація запрошує внутрішньо переміщених осіб, майбутніх матусь, багатодітні родини та усіх, хто опинився у складній життєвій ситуації на безкоштовну видачу одягу.
В наявності є одяг для дорослих та дітей віком від 0 до 13 років.
Гуманітарна допомога для деяких категорій українців у Хмельницькому – хто може отримати, як зареєструватись
Як отримати допомогу
Для того, щоб отримати одяг, необхідно попередньо зареєструватись за посиланням.
Видача відбуватиметься 5 липня з 11.00 до 13.00 за адресою:м.Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 6.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг
Ще новини України: Грошова допомога від ООН: відновлено реєстрацію і змінено критерії вразливості